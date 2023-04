Thomas Bangalter, de Daft Punk, se quita su icónico casco: "Un robot no puede sentir lo que hicimos"

Publicado hace 1 hora por oghaio a lavanguardia.com

"Ahora que ha terminado me pareció interesante revelar parte del proceso creativo que se basa en gran medida en humanos y no en algoritmos de ningún tipo. Diría que (Daft Punk) fue una exploración, comenzando con las máquinas y alejándose de ellas. Me encanta la tecnología como herramienta pero de alguna manera me aterroriza la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros", agrega.