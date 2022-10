The Thick of It: ¿Qué sucede cuando un gobierno teme y odia tanto a sus ciudadanos como sus ciudadanos a su gobierno?

Publicado hace 15 minutos por NoRes a jotdown.es

The Thick of It es un retrato despiadado y brillante de las democracias europeas y su deriva entre la inoperancia y el descrédito; su mensaje (si se puede hablar de algo así) es que sus principales dirigentes están paralizados por las demandas contradictorias de un electorado tan diverso que es imposible llevar a cabo cualquier iniciativa en beneficio de algún sector sin perjudicar a otro (lo que queda particularmente de manifiesto en el episodio dedicado a los focus groups a los que Abbot consulta regularmente y que en su mayoría están conform