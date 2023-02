'The Last of Us' es una nueva víctima del review bombing

Publicado hace 1 hora por Nómada_sedentario a espinof.com

El tercer episodio de la serie The Last of Us, basada en el videojuego homónimo y aclamado por la crítica como uno de los mejores episodios de una serie televisiva en los últimos años, no ha sido ajeno a la evaluación negativa en las plataformas de valoración, debido a que su hilo argumental se desarrolla en torno a una relación homosexual.