Terraplanistas de la Antigüedad [ENG]

A lo largo de todo el período medieval, la gente sabía que vivía en una pelota y no en una tortita, y Colón no se hizo a la mar para demostrar que la Tierra era redonda, por más que persista el mito creado por Washington Irving. Aun así, los terraplanistas sí existieron, aunque fueran algo marginal en cualquier sitio donde se conociese la curvatura de la Tierra. El punto de inflexión entre el terraplanismo y la esfericismo se sitúa sobre el 400 A.C. Antes de esas fechas no hay documentación que acredite el esfericismo, pero después abunda.