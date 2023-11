Publicado hace 39 minutos por spacemenko a lavanguardia.com

La tecnología ha conseguido devolver la vida a la voz de John Lennon y la guitarra de George Harrison en Now and then, la que se presenta como la "última canción" de The Beatles y que este jueves ve la luz. En un corto documental difundido el miércoles a través de la página de Youtube de la banda, los componentes vivos de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr, revelan cómo se consiguió limpiar la voz de Lennon de una maqueta inacabada grabada por él en su apartamento en Nueva York.