Sylvester Stallone explica cómo era su relación en el pasado con Arnold Schwarzenegger: "Realmente nos odiábamos"

Publicado hace 32 minutos por calaña a marca.com

Aunque con el paso de los años, Stallone y Schwarzenegger son grandes amigos, antaño no era así y las palabras del primero así lo corroboran: "Realmente no nos caíamos bien, había una animosidad inmensa. Puede sonar un poco vanidoso, pero creo que en ese momento éramos pioneros en un tipo de género que desde entonces realmente no se ha vuelto a ver".