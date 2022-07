«La superación crea adicción»

Publicado hace 1 hora por NubisMusic a abc.es

Cuando antes de saltar al escenario en una conferencia el presentador lee mi currículum de principio a fin, la gente se sorprende. Mucho. Pero curiosamente, el que más se sorprende soy yo al ver sus caras de sorpresa, ya que para mí esos hitos son menos sorprendentes que para ellos. Es verdad que he aprendido un montón de cosas, pero porque... ¡no ha habido un solo periodo en mi vida en que no estuviera asistiendo a clase de algo! Por tanto, no es magia. Es esfuerzo. Y como la receta ha funcionado para mí, no puedo dejar de recomendártela a ti.