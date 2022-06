Publicado hace 6 horas por Ardagh a nytimes.com

Al principio de The Beatles: Get Back, el documental de casi ocho horas de duración de Peter Jackson sobre la creación del álbum Let It Be, la banda forma un círculo pequeño en la esquina de un plató de cine. Inexplicablemente, Yoko Ono está allí. Se pone cerca de John Lennon, con su rostro desconcertado en dirección a él, como una planta que crece hacia la luz. Cuando Paul McCartney empieza a tocar “I’ve Got a Feeling”, Ono está allí, cosiendo un objeto peludo que está en su regazo.