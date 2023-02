Publicado hace 2 horas por Deckardio a amrazgz.blogspot.com

Aunque durante mucho tiempo, entre los círculos más conservadores, Will Eisner fue sobre todo conocido por su papel pionero en el uso de los comics con fines didácticos, cualquier verdadero aficionado al comic lo asocia inmediatamente a uno de los personajes más importantes del medio: The Spirit. Puede que no sea tan celebrado a nivel popular como Flash Gordon o Dick Tracy, pero sí ha sido muchísimo más influyente en el desarrollo del comic como lenguaje narrativo y forma artística.