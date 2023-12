Publicado hace 6 horas por Ratoncolorao a espinof.com

Marvel está metida en un problema gordo, y no nos referimos exclusivamente a su (a estas alturas obvio) bajón en taquilla: desde el 25 de marzo, cuando Jonathan Majors fue acusado de asalto, estrangulación y acoso a su novia, Grace Jabbari, la cosa ha ido de mal en peor. "Soy un monstruo. Un hombre horrible. No soy capaz de amar. Me mataré pronto. Ya he puesto las cosas en movimiento." Esta declaración choca con otra del mismo septiembre, un mensaje de voz en el que afirmó "Soy un gran hombre. Un gran hombre. Estoy haciendo grandes cosas"