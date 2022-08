Con solo dos nominaciones en veinte años, creo que está demostrado que la selección de España para el Óscar a mejor película internacional es un modelo arcaico y lleno de errores

Publicado hace 1 hora por ccguy a espinof.com

¿Es culpa de que nuestro cine no cumple las expectativas, de no saber cómo llegar al público americano o, simplemente, de que no estamos escogiendo las películas correctas para los Óscar? Recordemos que en 2021 se eligió 'El buen patrón' por encima de 'Madres paralelas' y el año anterior 'La trinchera infinita' por delante de 'El hoyo'. Se piensa en la repercusión nacional en lugar de la internacional y se nominan películas del gusto español sin pensar en el público americano. Algo no huele bien en la Academia de Cine.