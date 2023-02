Sociedad Lovecraft

Publicado hace 19 minutos por Deckardio a susurrosdesdelaoscuridad.com

Esta novela juvenil escrita por Álvaro Núñez y publicada por Anaya nos devuelve a tiempos de la pandemia y del confinamiento, un grupo de chavales se acaban conociendo por un foro de internet y su amor por el terror en general y por H.P. Lovecraft en particular los acabará uniendo en una aventurilla que tarda en arrancar y que no ha acabado de convencerme en su desarrollo, aunque está claro que yo no soy el target de este tipo de literatura, amena y entretenida pero poco profunda, pero si esto sirve para que alguien descubra y llegue a la obra