“Sobrerregalando solo conseguimos niños y niñas que no valoran lo que tienen ni toleran la frustración”

Publicado hace 55 minutos por doyou a criarconsentidocomun.com

No beneficia a nadie y menos al niño o la niña, que se le regalen montañas de juguetes. Me parece que lo que conseguimos con esto son niños que no valoran lo que tienen, que tienen todos sus deseos colmados, me parece que se pierde la ilusión y la fantasía. Tampoco nos ayuda a tolerar la frustración: si todo lo que deseo lo obtengo siempre, nada más pedirlo, nunca estoy expuesto a esta vivencia, y la vida real no es así, cuesta trabajo obtener las cosas. Es mejor elegir juguetes de calidad y desestructurados para los más pequeños, y libros y ju