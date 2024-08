Sobre la "pérdida" de Troya [ENG]

Publicado hace 52 minutos por themarquesito a kiwihellenist.blogspot.com

Mucha gente moderna tiene la impresión de que a Troya le ocurrió lo que se cuenta en la Ilíada: que dejó de existir a finales de la Edad del Bronce, que fue destruida por los griegos en esa época, que se perdió la localización de la misma, y que la Troya real no fue descubierta hasta Schliemann en la década de 1870. Todos ello es completamente falso. Troya tiene multitud de niveles de ocupación, y no empezó a perder importancia hasta el siglo VI, y no dejó de estar poblada hasta el siglo XII.