Sobre la igualdad de los animales (I)

Diversos autores sostienen que el principio de igualdad debe ser extendido a nuestra relación con los otros animales. Nuestra preocupación por los demás no debería depender de sus rasgos físicos ni de sus capacidades intelectuales. El hecho de que alguien no sea de mi raza o no tenga mi capacidad intelectual no significa que yo pueda hacer caso omiso de sus intereses. En este mismo sentido, el hecho de que un ser no sea de mi especie o no posea mi inteligencia no me dota del derecho a explotarlo o torturarlo y no tener en cuenta sus intereses.