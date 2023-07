Sinéad O´Connor es mucho más que "Nothing compares 2U"

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a atrozconleche.com

Leo mucho por ahí como la tildan de one hit wonder y mira, no. Demuestra ignorancia supina y ganas de minusvalorar a uno de los grandes talentos de la música de los últimos años, aunque por una carrera errática, sus problemas de salud mental y la cantidad de contratiempos y polémicas, nunca volvió a tener una proyección internacional como en aquellos días. Y sin embargo, tiene una de las voces más expresivas y bonitas de la galaxia, nunca falla en los conciertos y puede estar orgullosa de la enorme calidad de sus grandes discos.