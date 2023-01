La sierra, otro bulo adjudicado a la Inquisición española

Publicado hace 55 minutos por Jai077 a revisioneshistoricasopusincertum.blogspot.com

No hay ningún dato no referencia documental que acredite el uso de la sierra como método de ejecución por parte de la Inquisición española, en cuyos archivos sólo se reseñan la garrucha, la toca y el potro. Se trata de un sistema más propio de la Antigüedad, citado por clásicos como Suetonio, y aplicado a menudo a mártires cristianos. La ilustración más habitual es de 1474, cuando aún no existía la Inquisición española: un grabado para la obra de Franziskus Grontius "Speculum abominatum en oculis Domini".