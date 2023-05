Publicado hace 1 hora por Deckardio a estandarte.com

La serendipia es el descubrimiento o hallazgo de algo valioso o importante de manera fortuita, es decir, de manera accidental o sin buscarlo. La palabra serendipia proviene del término inglés serendipity, que a su vez procede del título de una antigua obra literaria, The Three Princes of Serendip.