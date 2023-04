Esculturas de Turuñuelo: el sensacional descubrimiento arqueológico de Tartessos, la civilización que nunca existió

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elconfidencial.com

Según expertos las esculturas de Turuñuelo no pueden ser de esa mítica cultura, cuya existencia es pura fantasía. "El hallazgo de estas nuevas esculturas es emocionante, pero decir que son de Tartessos… Yo me he quedado estupefacto. Veo una raíz greco etrusca muy clara en un palacio sensacional, porque eso es indiscutible, pero para valorar la grandeza de esta maravilla arqueológica no hace hace falta que se le encasqueten los apellidos de Tartessos… Es imposible por la fecha y por la ubicación, ya que serían en todo caso del periodo turdetano"