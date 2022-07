Publicado hace 1 hora por LosSolidarios a theconversation.com

Un artículo publicado en Proceedings of the Royal Society B por investigadores de la Universidad de Sheffield en Reino Unido explica cómo las plantas pueden aprender a hacer frente al fuego. A pesar de que hay plantas que durante su evolución han aprendido a sobrevivir a los incendios, muchas otras no han podido hacer ese aprendizaje.