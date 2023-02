Sé o no seas

Publicado hace 38 minutos por Deckardio a palabraspormadrid.blogspot.com

Paseando por las calles encontramos muchas instrucciones y consejos sobre cómo debemos o no debemos ser, y por lo tanto encontramos con frecuencia los imperativos del verbo ser: sé y no seas, las formas que corresponden a la persona tú, son las más habituales. La forma sé, recuerda, es igual que la primera persona del presente del verbo saber, exactamente igual, pero los contextos de estas dos formas verbales son tan distintos que normalmente no hay problema para distinguir (...) El ejemplo más confuso lo encontré hace unos años