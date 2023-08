Santiago Revuelta: «Jacques Anquetil me confirmó que Bahamontes le vendió un Tour de Francia»

Publicado hace 1 hora por mogukceri a sport.jotdown.es

-¿Mandaba García tanto en la Vuelta? -Joder, era socio… no constaba en ningún lado, pero era socio. José María me llamaba a mí y me decía: «¿cuánto tienes? ¿un kilo?». «Pues mira, no, ando un poco justo, como mucho medio». «Vale, pues te apunto medio». Y así. -O sea, le dabas medio millón de pesetas para que hablase bien de Teka. -Bien o mal, pero que hablase del equipo, del patrocinador. Si no pagabas eran «los hombres de San Emeterio», «los montañeses», «los del corredor cántabro». Pero nunca salía la palabra Teka.