Santa Compaña, Breogán y los maricomplejines

Hacer en la actualidad apología del celtismo, revivificando mitos extranjeros que no tienen ninguna relación con Galicia, equivale a sustituir la ciencia histórica por el pensamiento mágico (...). Galicia está llena de maricomplejines, incapaces de asumir la propia individualidad, por una parte, y la galleguidad natural, por otra, que revisten con cuanto disfraz espiritual o textil tengan a mano -de druida, de vikingo, de guerrero celta, de escocés en kilt, de bardo, de suevo, etc.- impostando lo que no son.