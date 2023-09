San Sebastián proyectará el documental sobre Ternera porque "ni justifica ni blanquea a ETA"

Publicado hace 12 minutos por mogukceri a elconfidencial.com

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha insistido este martes en que el documental No me llame Ternera, en el que el periodista Jordi Évole entrevista al exdirigente de ETA Jose Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, será proyectado porque "no blanquea" el terrorismo y porque "dar la voz no es dar la razón". Rebordinos ha respondido, con un comunicado oficial, a la carta abierta firmada por 514 personas, algunas referentes del periodismo, la literatura y la universidad, que solicita que se excluya de la program