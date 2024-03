Salvemos los vídeoclips!: The Chemical Brothers

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a atrozconleche.com

Quién nos iba a decir a principios de los noventa que treinta años más tarde seguríamos hablando de la pareja que forman The Chemical Brothers. De esa época de explosión electrónica, raves y éxtasis han sobrevivido muy pocos, porque The Prodigy ya son una autoparodia . No es el caso de The Chemical Brothers, que con diez discos como diez soles, han mantenido una altura creativa sobresaliente. Pero es que encima han cuidado en especial sus videoclips y ya tienen en su curriculum grandes monumentos audiovisuales...