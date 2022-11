Publicado hace 49 minutos por NoRes a tapasmagazine.es

"Viejoven, como se dice. Soy una chavala de pueblo, toco la bandurria, me gusta el folclore, tengo un huerto, preparo conservas… hago cosas de señora mayor. En mi huerto tengo varios tipos de tomateras, calabacín, berenjena, pepinos, acelgas, apio… Planto en primavera, en invierno lo dejo en barbecho, y todo en un huerto rodeado por aromáticas para que no entren los roedores, pero este año igualmente me han salido topos. Cuanto más crezco, más me llama la atención lo que hacía mi abuela. A mí ahora, para quitarme la ansiedad, lo que más me gust