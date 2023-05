«¿Royalties por ‘Flying Free’? No he visto ni un euro, ni una peseta, ni un céntimo.»

Publicado hace 23 minutos por bonobo a gasteizberri.com

Yo nunca he cobrado royalties [dice Marian Dacal] porque las cosas no se gestionaban bien en aquella época. Era una época en la que, bueno, era joven y se hacían las cosas por amor al arte. Es muy diferente a lo que se vive hoy en día. Ahora, todo el mundo tiene acceso a la información, todo el mundo sabe, y puedes acudir a un experto. Pero en aquella época no había expertos a los que acudir para preguntar