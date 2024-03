Publicado hace 2 horas por Hombre_de_Estado a curistoria.com

El Fiscus Iudaicus hacía pagar a todo judío un impuesto exclusivo, tras el levantamiento de Judea contra Roma, que Tito sofocó y acabó con el asedio y destrucción de Jerusalén. Vespasiano lo creó como castigo adicional a los vencidos y excusa para gravarles más. No sólo lo pagaban judíos de Judea, sino todos los judíos, estuviesen donde estuviesen. Inicialmente si uno abandonaba el judaísmo se libraba, pero había quienes afirmaban no serlo para no pagar. Domiciano permitió a recaudadores examinar los genitales para ver si estaban circuncidados.