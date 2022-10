Publicado hace 10 minutos por Deckardio a roldelos90.blogspot.com

Todo veterano de esta afición que se precie conoce el Rolemaster. Mi percepción general es que tiene muchos detractores: “demasiado detallista, incluso puedes morir por desenvainar tu arma” o “hay que tirar hasta para mear”, son algunas de las razones que se alegan. Llevo jugando a Rolemaster desde 1994 y, sinceramente, no sé de qué me hablan. Valga este proemio como excusa para introducirnos en mi juego de rol favorito, aunque solo sea porque es de largo al que más he jugado. Adelante.