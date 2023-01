Publicado hace 1 hora por Deckardio a ashoggothontheroof.blogspot.com

La saga All for the Game me ha pillado bastante desprevenida: no sabía que esperar y no sabía, a pesar de que la autora sentó unas bases muy claras al principio de La madriguera del zorro, que podría encontrarme ante una obra tan intensa y con unos personajes a los que cogería tanto cariño. ¿Te animas a conocer más sobre El rey cuervo conmigo?