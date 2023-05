Retrato de una enfermedad

Publicado hace 1 hora por Paperboy a nationalgeographic.com.es

"Me he estado fotografiando viviendo con una enfermedad llamada Síndrome de Fatiga Crónica o Encefalomielitis Miálgica (EM/SFC) para la cual no se ha encontrado una cura durante los últimos 13 años", cuenta el fotógrafo Whitney Dafoe.