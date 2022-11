Reinhold Messner: «El arte del gran alpinismo es no morir»

Publicado hace 1 hora por Prom a sport.jotdown.es

"Hoy utilizamos cada vez más tecnología, y no es una tecnología necesaria. En la actualidad el alpinismo de renuncia lo hacen los españoles, los alemanes, pero no muchos… Con el tiempo, el montañismo será un escaparate del turismo. No lucho contra ello, pero, hablando filosóficamente, solo quienes conocen la montaña deberían ir. Solo unas pocas personas".