Publicado hace 1 hora por Cuchipanda a grupotortuga.com

De vez en cuando me da por escribir sobre Historia. Y siempre que lo hago empiezo por disculparme porque no soy historiador y cuando era estudiante siempre suspendía las asignaturas de historia. Mis reflexiones no son más que eso, reflexiones de un lego en la materia. Siempre que leo u oigo hablar de la “Guerra mundial”, y de la supuesta no intervención del gobierno español ilegalmente usurpado por el militarista Franco, me planteo algunas cuestiones...