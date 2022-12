Publicado hace 27 minutos por imparsifal a revistamercurio.es

Una aclaración previa. Yo a Stephen King lo quiero más que a muchos miembros de mi familia. Yo a Stephen King lo quiero mas que a casi todos los miembros de mi familia. Así que no esperen aquí hostias… no, no, no. Ya otro día me paso a hablarles de cierto escritor español de bestsellers y desatamos, a mi señal, ira y fuego.