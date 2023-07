Rafa Guerrero: «¿Negreira? Habrá que tomar decisiones alguna vez ¿Estamos aceptando una corrupción?»

Publicado hace 58 minutos por remontanim a sport.jotdown.es

«Me llegaron a tirar uno de los objetos que menos esperarías en tu vida: una dentadura postiza. Mi idea cuando la vi fue pisarla, pero no lo hice por respeto a esa persona. Fue en Zaragoza, donde la frase de "no me jodas" nunca se dijo, pero quedó así, y yo me convertí en Rafa Nomejodas. Mucha gente pensaba que era mi apellido. En Grecia, una vez, una reserva de hotel ponía «Rafa Nomejodas»