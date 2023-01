Publicado hace 1 hora por falcoblau a elmondelatele.cat

El escritor Quim Monzó ha estallado contra La Fábrica, el programa de Gabriel Rufián en 8tv por su insistencia en invitarle a pesar de haber rechazado asistir en varias ocasiones. "Me lo ha propuesto varias veces. Siempre os digo que no. ¿Debe continuar mucho más esta insistencia? No es No", ha escrito en su cuenta de Twitter. Por si fuera poco, el escritor ha hecho pública una captura del mensaje que recibió de la productora del programa. (CAT)