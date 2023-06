Quiero quedarme embarazada: 9 pasos apara aumentar la fertilidad

Publicado hace 50 minutos por Grahml a sabervivirtv.com

Incluso si no hay ningún problema que lo impida, quedarse embarazada no siempre es tan fácil o, mejor dicho, tan rápido como esperamos. Probablemente lo que desearíamos es conseguirlo en dos o tres meses desde que tomamos la decisión. Pero el embarazo no siempre llega en los plazos previstos porque en él influyen varios factores. Conocerlos y saber cuáles juegan a favor y cuáles en contra es clave para lograrlo.