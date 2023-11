¿Quién tiene que presentar la Fe de Vida para pensionistas?

Publicado hace 1 hora por QAR a lavozdigital.es

La Fe de Vida y Estado es un documento imprescindible para los pensionistas españoles que residan en el extranjero, pues tienen la obligación de presentar esta acreditación anual. Para los pensionistas que residen en España, se trata de un documento que pueden solicitar las entidades bancarias que son las que tienen la obligación de comprobar los datos de los pensionistas. No todos los bancos en España obligan a presentar la Fe de Vida. Por lo tanto, si la persona no recibe ningún requerimiento, no es necesario realizar ningún trámite.