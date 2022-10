Queen desvela 'Face it alone', una canción inédita con la voz de Freddie Mercury

Publicado hace 53 minutos por nereira a eldiario.es

El grupo de música Queen ha desvelado este jueves la canción 'Face it alone', tema inédito de 1988 que grabaron junto al fallecido vocalista de la banda Freddie Mercury.La canción, que se grabó hace 34 años para el disco de 1989 'The Miracle', no ha sido desvelada hasta hoy en la cadena BBC Radio 2. Tiene una duración de cuatro minutos, comienza con un punteo de guitarra y tiene una tonalidad solemne y triste, cautivada por la voz de Mercury, quien murió apenas dos años después del lanzamiento de este álbum y unos meses después de 'Innuendo'