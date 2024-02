Publicado hace 5 horas por grzsgrzsgrzsmm a sport.jotdown.es

«¿Cómo te haces de un equipo? ¿Elegimos o nos elige? ¿Herencia familiar? A mi padre no le gusta el fútbol y para ver un partido en televisión acompañado, tenía que hacerlo en casa de mis abuelos con mis tíos. Ellos fueron los que me envolvieron en una bandera republicana para ver el España – Malta cuando era casi un bebé y con los que vi los cuatro goles de Butragueño en Querétaro. Allí, donde no se hablaba otro lenguaje que no fuera el madridista, yo les salí rana».