¿A qué saben las nubes?

Publicado hace 1 hora por exexexexmeneante a ecoduo.org

Para responder correctamente a esta pregunta, debemos considerar de qué están hechos realmente. Si bien comer nubes no es exactamente dañino, ciertamente no es nutritivo. Los únicos efectos secundarios que puede notar son flatulencias. Sin embargo, técnicamente no se puede comer una nube, ya que sería como decir que estás comiendo agua, lo cual es una hazaña imposible. El agua no se come.