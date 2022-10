¿Qué es la anemoia?

Publicado hace 1 hora por Chitauri a quecomoquien.republica.com

Es posible que el término anemoia no os suene familiar. En realidad, fue acuñado hace unos seis años en un vídeo correspondiente a la web The Dictionary of Obscure Sorrows, en el cual su autor profundizaba en un tipo de sentimiento y emoción que posiblemente hayamos tenido en alguna ocasión y que en base es difícil de explicar y entender. La anemoia significa sentir nostalgia por un tiempo que nunca hemos conocido. Hay un tipo de música llamada Synthwave y Synthpop que explora una aplicación de la anemoia en un entorno sonoro que nos transporta