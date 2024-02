El punk checo nació hace 45 años

Publicado hace 1 hora por zanguangaco a espanol.radio.cz

Con un concierto del grupo alternativo Extempore, el 23 de febrero de 1979 en la taberna de U Zábranských, en Praga, comenzó a escribirse la historia del punk checo. Escuchen aquí algunos de los temas icónicos de este género en Chequia. Debido al Telón de Acero, el punk rock se colaba a la Checoslovaquia comunista por diferentes vías con cierta demora. Los primeros fans no se reclutaban tanto entre los jóvenes, que no tuvieron acceso a las grabaciones, sino de los grupos de la cultura underground como Mejla Hlavsa (Plastic People of the Univers