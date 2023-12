Publicado hace 1 hora por Janssen a detectivesdeguerra.com

¿Hay alguna alternativa? Claro. Hay innumerables novelas de historia alternativa que no son victorias nazis y que son puramente de tiempos de paz, por supuesto. "No es exactamente perspicaz decir que la ficción histórica, incluida la historia alternativa, está obsesionada con la guerra, y hay buenas razones para ello". La guerra es común, ser capaz de vivir toda una vida sin experimentar directamente el combate es un privilegio que la mayoría de la humanidad no tuvo.