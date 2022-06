Publicado un nuevo sencillo de ZZ Top

Publicado hace 29 minutos por zanguangaco a muzikalia.com

“Heard It On The X” (“Lo Escuche en la X”), es el nuevo adelanto rítmico y cargado de pegadizos riffs del próximo álbum de ZZ Top, RAW. Una canción con la que la mítica banda rememora aquellos días y noches de 1975 pegados a la radio. De hecho, “Heard it on the X” fue compuesta en 1975 y formaba parte del glorioso cuarto álbum de ZZ Top, Fandango! La canción es una crónica fiel del famoso fenómeno de la radio americana “border blaster”, en aquella época en que las emisoras de radio AM mexicanas tenían letras de identificación que comenzaban con