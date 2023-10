Publicado hace 1 hora por navi2000 a theverge.com

El programa "The Problem With Jon Stewart" en Apple TV Plus llega a su fin debido a supuestas "diferencias creativas" entre Jon Stewart y Apple, especialmente en cuanto a la elección de invitados y las discusiones planeadas sobre inteligencia artificial y China. Apple buscaba que el presentador y su equipo estuvieran "alineados" con sus opiniones sobre los temas tratados, pero Stewart optó por retirarse en lugar de ceder a las demandas de la compañía.