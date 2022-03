Problemas de correr (Derivando)

Me encanta correr, es mi deporte favorito, lo hago desde pequeño y me sirve para muchísimas cosas, entre otras, para pensar en matemáticas: he resuelto muchos problemas y pensado muchos teoremas mientras estaba corriendo. Hoy os traigo tres pequeños problemas que tienen que ver con correr y que, aunque son muy sencillitos, tienen algo muy interesante. ¡Vamos con ellos!