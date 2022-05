Publicado hace 48 minutos por Sueñolúcido a joaquinsevilla.blogspot.com

Parece ser que las habilidades mentales no se transfieren fácilmente de unos campos a otros. La destreza adquirida al ajedrez no se convierte en capacidad para otros juegos o actividades como sí ocurre con la fuerza muscular adquirida artificiosamente en el gimnasio, que sí sirve para levantar cajas o subir escaleras. Parece que la evidencia científica es cada vez más sólida en ese sentido, los planes de entrenamiento del cerebro con pasatiempos y ejercicios artificiosos no son útiles.