«Pocas actividades son más inclusivas que el ajedrez. Sólo basta un tablero y piezas, pudiendo ser estas no necesariamente demasiados sofisticadas (baste recordar las hechas con mendrugos de pan en cárceles. No hay motivo alguno para que una persona con discapacidades motoras no pueda jugar al ajedrez, a diferencia de lo que ocurre con otras muchas disciplinas deportivas en las que se separan las competencias olímpicas de las paralímpicas»