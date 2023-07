Polémico episodio de censura cultural: Ska-P, a punto de ser detenidos en Alemania por una canción

Publicado hace 1 hora por onainigo a los40.com

"Vaya, a estas alturas nos están tachando de antisemitas algunas malas lenguas en Alemania. No, NO SOMOS ANTISEMITAS, desde nuestro ateísmo respetamos a todas las personas religiosas sea cual sea su religión, no a las religiones en sí, ya que creemos que jamás podrás pensar libremente si creces entre dogmas y adoctrinamientos" empezaba explicando Ska-P. "Nuestra canción Intifada es una denuncia a la ocupación por parte del Estado de Israel al pueblo de Palestina,